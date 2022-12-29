上曜(1316)今(29)日下午舉行法說會，目前在手線上個案共9案，總銷金額從今年初的350億元上調至目前376億元，有機會創造公司未來6年營運穩健成長。

上曜今年除了旗下總銷14億元且近完銷的「梅菲爾」順利交屋入帳完成之外，加上先前封盤三年、於預售開賣時銷售率達4成的「湖美帝璟」於9月起陸續交屋入帳至今，挹注集團前11月營收飆新台幣21.71億元，年增126％。

湖美帝璟目前已售未交屋合約收入剩餘6億元，且剩下6成的餘屋預計明年第二季公設完工後重新開賣，在成本與費用早已投入控制、單坪房價隨著房地產市場進一步推升、交屋進度如預期下，2023年整體營運、獲利表現可望展現強勁成長。

台灣房地產市況受到大環境經濟前景不明確的影響，使得大眾拉長購屋觀望期，平均地權條例初審通過後，打炒房的政策更加明確，上曜指出，未來房市投資客將逐漸退去，讓重視產品力、真正有實力的剛性需求消費者選擇跟購買想要的建案商品，對公司來說反而是件好事。

上曜除了深化台南地區的房市布局外，亦將觸角延至高雄、台北等地，並鎖定都更危老建案類型，將為上曜集團未來營運成長添活水。