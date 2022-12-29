台中豐原客運公車陳姓司機，27日晚間在學士路、英才路口左轉時，疑似沒有注意，撞上正在過斑馬線的一家三口，導致30歲李姓媽媽及1歲兒子不幸命喪輪下，32歲伊拉克籍父親輕傷，陳姓司機訊後10萬交保，詳細肇事原因仍待檢警調查釐清。

針對這起意外事故，台灣安全駕駛監督聯盟29日提出兩項訴求，強烈要求台中市政府啟動全面勞檢，徹查全體公車司機是否為疲勞駕駛？

另強烈要求台中市政府盤點徹查舉凡公車、遊覽車執業司機的健康管理，安駕盟強調危險駕駛零容忍，希望類似悲劇不要再發生。