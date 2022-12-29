新冠肺炎疫情全球近3年，醫師提醒，民眾若出現發燒、咳嗽、胸痛等呼吸道症狀，不一定是新冠肺炎病毒造成，要是快篩陰性後，仍持續出現上述症狀，有可能患上肺膿瘍，建議大家至醫院做檢查確定病因。

台北市立聯合醫院忠孝院區胸腔內科主治醫師劉冠霆就舉例，有一位50歲糖尿病史男性因高燒喉嚨痛3天，前往急診求診。由於同住家人感染新冠病毒，亦有採檢新冠病毒PCR試驗，發現結果為陰性後，給予症狀治療藥物返家，卻仍持續發燒，後續合併有胸痛產生。

該位病人2天後返回急診，經安排胸部X光片檢查，顯示有一個開洞性肺腫塊，後續電腦斷層檢查診斷為肺膿瘍，住院後發現其血糖過高，痰液中培養出克雷白氏桿菌，在接受抗生素治療和血糖控制後，症狀隨即改善，肺部開洞性腫塊也慢慢變小，出院後繼續以口服抗生素完成6周治療。

劉冠霆指出，肺膿瘍主要因細菌感染造成局部肺實質壞死或蓄膿，影像學上有時可見肺實質開洞形成空氣－液面變化。電腦斷層檢查可幫助鑑別診斷，排除腫瘤、膿胸或其他肺實質疾病。

他表示，肺膿瘍危險因子包含中風長期臥床的病人、酗酒、蛀牙、牙周病，其餘成因為肺癌引起的阻塞性肺炎、糖尿病、免疫功能不全、施打毒品等。

劉冠霆說明，肺膿瘍病程通常屬慢性，也可能會有急性表現，包括發燒、咳嗽、胸痛和咳血；肺膿瘍以內科治療為主，抗生素需使用6周，若治療反應不佳，才會考慮引流或手術處理。