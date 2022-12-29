對於今年共軍軍事訓練工作，陸國防部發言人譚克非今日總結，2022年，共軍各級堅決貫徹中央和中央軍委決策部署，聚焦備戰打仗，持續加強軍事訓練條件建設十四五規劃任務攻堅，全面推進軍事訓練轉型升級。包括戰訓耦合格局加快形成。作戰和訓練一體化運行機制更趨完善，軍事鬥爭一線練兵形成常態，備戰懾戰水準不斷提升，隨時應對現實安全威脅能力有效增強。

再者，體系練兵模式不斷深化。戰略訓練的政治性、實用性、靈活性、層次性有效提升，戰區聯合訓練依案驗案路子持續走開，軍兵種部隊訓練支撐聯合融入體系的練兵模式更加成熟完善，全軍部隊基於網路資訊體系的聯合作戰能力、全域作戰能力進一步提升。

他說，科技練兵質效更加明顯。新理念新技術新手段廣泛運用，基地化類比化網路化訓練形成常態，軍事訓練科技含量不斷提高，以科技之變主動應對戰爭之變對手之變的練兵方法更加豐富。

最後是訓練條件建設持續改進。大力推進十四五規劃工程項目建設，體系推進訓練基地場地和類比藍軍建設，訓練保障整體佈局更加優化，為實戰化練兵提供有效支撐。