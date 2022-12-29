桃園市長張善政上任後首場視察行程，今與立法院交通委員會赴機捷A22老街溪站考察，目前主要站體已完成，僅剩號誌系統待整合，預計明年2月底測試完成。交通部鐵道局也報告桃園鐵路地下化進度，張善政表示，盼鐵道局盯住期程，老街溪站7月才能順利啟用，鐵路地下化部分則要求降低在地交通衝擊，將影響降到最小。

機捷A22老街溪站的號誌系統仍在整合測試中，力拚明年2月底測試完成。（蔡明亘攝）

交通部政務次長胡湘麟、立委魯明哲、張善政等人今赴機捷老街溪站視察，鐵道局北部工程處長郭林堯說明，現主要站體已就緒，並取得相關使用許可，各子系統中僅剩號誌系統仍在測試中。據瞭解，老街溪站號誌系統與其他站由不同西門子公司承作，因系統不同，導致列車需安裝2套系統，透過軟體整合進行切換，目前鐵道局積極與西門子總公司聯繫，持續進行介面測試，預計2月26日測試完成。

機捷A22老街溪站預計明年7月通車啟用。（蔡明亘攝）

張善政表示，老街溪站進展曾延期過，盼鐵道局緊盯廠商號誌整合測試工作，如期通過測試，7月通車機會才更大，是此站通車關鍵，中壢許多市民對通車引頸期盼。未來技術銜接完成後，還有後續人為操作部分，他會責成桃捷公司，操作技術SOP務必訓練到滴水不漏，千萬不能出差錯，是市府未來接手後要努力之處。

交通部鐵道局也報告桃園鐵路地下化最新進度。（蔡明亘攝）

至於桃園鐵路地下化進度，鐵道局也報告，目前僅平鎮主體車站完成招標，鳳鳴站已公告招標尚未有廠商承攬，其他包括桃醫站、中路站、桃園站、中壢站、中原站及內壢站，會於明年陸續公告招標，預估在2029年至2030年間採2階段通車。

張善政說，桃鐵地下化許多工程因工料漲價、缺工問題，招標非常困難，市府也需協助解決，不能讓工程一再流標，面臨現今經濟環境，盼政府在公共工程方面，能給予彈性措施，讓招標順利進行。鐵路地下化是項大計畫已進行多年，對在地交通影響不小，盼未來將影響範圍降到最小、時間縮到最短，工程期程務必盡快往前推展。

張善政選前曾挨批不夠重視桃園交通，如今上任後首次視察重大交通建設，他表示，競選期間對手如何批評「聽聽就好」，桃園市民對交通建設十分關注，今他也實地考察，他認為與其嘴上談重視，不如團隊跳進來協助，強調市府都是一條心，會盯住進度，日後市府該配合的事項，絕不會逃避。