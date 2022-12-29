台北市長蔣萬安拍板明年恢復1500元重陽敬老金，向來高舉財政紀律大旗的前台北市長柯文哲29日在臉書直呼「妥協比堅持容易」，他坦言自己聽聞此決定後雖不意外，但仍有些失望，期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，「台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。」

柯文哲任內取消發放重陽敬老金，去年台北市議會通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，柯市府依2023年預算編列6.2億餘元作為長者重陽節禮金預算，針對65歲以上未滿99歲長者預估發放1200元，而蔣萬安競選時曾承諾恢復到1500元，比柯市府多300元。

對此，柯文哲在臉書直呼「妥協比堅持容易」，他卸任台北市長時的交接致詞，特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是堅持這些理念，堅持做對的事。

柯文哲說，蔣市長已經宣布，明年起恢復普發重陽敬老金1500元，他好奇的是，這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？但政府預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依照社會狀況彈性調整，而不是普發。

柯認為，應該盡可能建立「可長可久的長者福利制度」，如他任內開始補助綜所稅率20％以下的長者健保費，一人一年9912元，一年就要花31億。到2032年，台北市的老年人將增加到68萬人，將有48萬名長者可享健保費全額補助，屆時總支出會高達42億，但他認為醫療是人權，健保費補助能真正維繫老人家生活與醫療品質。

他提到，在高齡化時代，政府還必須增加日照中心、社區關懷據點、居家服務，以及樂齡運動中心，將有限資源投資在長輩健康方面；不少長者在拿到1500元現金時開心幾天或幾小時，但這樣的政策完全不符合「社會福利應該偏向弱勢者」的原則，如果還要用人工發放、更會增加行政成本。

文末，他無奈指出，這樣的改變他雖然不意外，但仍有些失望，他還是期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，「台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。」