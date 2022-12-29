民進黨昨天提出敗選檢討報告，民進黨立委何志偉今日接受《新聞不芹菜》坦言，民進黨這份檢討報告只是走個形式，民進黨應該思考未來要做些什麼，還有未來的展望是什麼，這些才是重點，而不是一再地重提過去的疫情或論文門事件。

何志偉還提到，新竹市前市長林智堅論文門的危機處理是0分，甚至是負分，扣到爆掉，甚至外溢到其他選區，除了提名資訊彙整有問題，當事人自己也不講，大家應該共同承擔錯誤。

何志偉也說，這次敗選要有脈絡的，去年這個時候，大約是議員初選的時間點，當時他幫幾位議員站台，站在吉普車上，看到民眾下雨天還排快篩，又有隔離，許多長輩一早穿著拖鞋，在寒冷的早晨幫家人排快篩，我們本來是經過說拜託，後來變成要說「拍謝」，過去站台很多選民會跟候選人揮揮手，當時看到我們都是插著腰或比倒讚。

何志偉說，那段時間很多負面情緒在吸收，人民從那個時刻開始累積，對政府的期待和落差，何志偉還說，現在打關鍵字搜尋「黑道」，點選新聞大約有700至800則，不管是電子、平面網路媒體都在報導，是整個社會的氛圍，這也是問題。

另外，何志偉還說，政府公布台灣經濟指標很漂亮、國際指標很漂亮，但漏掉很多東西，應該要學柴契爾夫人，在意牛奶多少錢，這些食物和原料都是每天的三餐，「民以食為天」，看那個最精準，這份檢討報告每個字都很沉重，已經沒辦法檢討這份檢討報告好或不好，但那是我們的第一步。