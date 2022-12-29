鳶山里里長周文美相當喜愛動物。（新北市動保處提供）

新北市動保處推廣里辦公處認養小棧，今（29）日與三峽區鳶山里長周文美合作，成立新北第15處里辦公室愛心認養小棧，也是三峽地區第1處認養小棧。鳶山里自然環境生態豐富、風景優美，吸引許多民眾上山賞景與爬山，設立愛心認養小棧不僅方便民眾就近認養毛寶貝，遊客在享受美食、美景同時，也歡迎到小棧走走，認養貼心毛寶貝回家作伴。

周文美相當喜愛動物，家中曾飼養一隻混種犬「波波」，從小養到大，一養就是15年，不幸幾年前波波因病過世，周文美非常捨不，誓言從此再也不養狗，但當動保處與她聯繫，希望在里辦公室成立里認養小棧，她卻一口答應，決定將對波波的思念轉化為動力，為流浪動物盡一份心力。

鳶山里位處三峽市區與郊區交界，鄰近熱鬧的三峽老街及小百岳鳶山，登至山頂可觀賞落日晚霞和萬家燈火夜景，吸引許多愛好登山與賞景的民眾前往朝聖，每到假日人潮相當多。周文美表示，為了讓里民認識里內自然生態，會定期舉辦里內自然生態導覽，增加里民動物保護意識。

動保處表示，在新北市各區里辦公處設立認養小棧，一方面讓民眾能就近認養，提高毛寶貝認養率，一方面結合當地景觀特色，呈現不同人文風情，讓越來越多人感受人與動物和諧的歡愉美好，建構新北市友善動物城市。