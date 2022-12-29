全台已有幾個縣市在新年來臨前推出消防猛男、正妹月曆或桌曆，嘉義縣消防局去年首發「消防桌曆─虎力勇」，各界給予高度評價，今年為迎合各年齡層需求，改印製發行「消防農民曆」，今農民曆發表會上，消防猛男從天而降、帥氣登場，也有消防硬漢不畏低溫，露出上半身結實肌肉展現好身材，英姿煥發模樣，連嘉義縣長翁章梁都誇有看頭！

打火弟兄水裡來，火裡去，為應付高難度救援任務，不但要精進救援技能、精實戰力，練就一身好本事，更要時刻保持最佳體能狀態，堪稱是最專業的公務人員，嘉縣消防局去年發表「虎力勇消防桌曆」後，今年緊接著推出消防農民曆，展現消防團結強韌的內心，更以消防英雄「兔」gether口號伴鄉親迎新年。

今年8月7日，番路鄉葫蘆谷有17名溯溪遊客因天雨過大山洪爆發一度受困，消防局接獲通報火速趕往，冒險將人全數救出，全新農民曆也以此救援案參與相關人員為封面，展現消防戰力，翁章梁也在今天發表會上頒發感謝狀給第3大隊，肯定救援有功人員。

嘉義縣消獨創的「消防農民曆」內部照片以「水域」、「山域」、「救助」等情境，結合嘉義縣在地觀光景點，展現消防員的專業及體魄，並新增記事欄位，實用度大大提升，至於封底仿照傳統農民曆經典的「相生相剋圖」，用趣味圖文加強民眾對於各式消防狀況的應變之道，更是大受翁章梁讚許。

翁章梁說，消防弟兄與鄉親是很正面的關係，只要他們出現就是來解決民眾疑難雜症與苦難，以勇者之姿不畏懼困難救助脫困，過年要到了！消防弟兄以農民曆及照片建立另一種形象，陪伴大家2023一整年，尤其農民曆內容包括生肖、星座、節氣，也很有巧思設計相剋圖解，創意無限。

消防局長呂清海感謝各界的支持與幫忙，此次發行的消防農民曆將剛硬的消防形象，以人文景點氛圍呈現，讓消防充滿不一樣的溫度，將溫暖的消防形象走入一般民眾心中。