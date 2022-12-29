水利署盤點適當水庫、滯洪池及淨水場等場域推動太陽能光電，截至111年12月總併聯電量已達到143.415MW，其中今（111）年與相關單位合作結合滯洪池等場域併聯完成4案19.26MW，已超出111年目標量14MW。

水利署表示，因應近年全球轉單效應及半導體擴廠效應，加上台商回台投資等，促使國內經濟加速成長，同時帶動用電需求，政府全力提升能源自主及多元並落實能源轉型，水利署配合積極投入推動，在不影響水域安全、營管、環境景觀及社會可接受情形下，找尋適合地點設立水面型太陽光電發電設備。

水利署指出，國內98％能源仰賴進口且電力供應無法由國外提供支援，為加強國內能源供應安全，提高自主能源占比，政府近年來全力推廣再生能源政策。水利署為配合國家綠能推廣政策，自105年起邀集相關單位召開會議，廣泛納入水庫、埤塘、滯洪池等方案研提實施計畫，評估篩選日照較長中、南部區域之離槽水庫（如阿公店水庫）及滯洪池等地點，積極推動示範計畫，並與台水公司、台電公司、各縣市政府、農水署等單位共同合作積極辦理水域型太陽能發電系統，藉以逐步推廣提升國內再生能源設置規模。此外，同步成立水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統推動平台，盤點水庫及滯洪池水域設置水域型太陽光電案場，且為增加設置容量，並盤點淨水場設置可行性，截至目前共已召開35次平台會議，積極控管加速計畫推動進度，如期達成111年目標量14MW，實際併聯發電達19.26MW。

水利署強調，太陽能板不是電池，較像封裝好的熱壓三明治，由矽半導體構成，再接通導線將太陽能光電效應產生的電流，連接到電網加以運用，所以不會影響水域環境，更沒有污染的問題，推動水域型太陽光電至今，截至111年12月總併聯電量已達到143.415MW，其帶來的發電效益，以1MW年發電量約125萬度、每戶家庭每月約303度用電量估計，相當於提供4萬9千餘戶家庭一個月的用電量，對於綠能推動著實帶來初步成效，後續仍持續推動執行，並將把相關經驗帶到其他合適場域單元餘裕空間，中央地方一同攜手建構低碳綠能永續臺灣。