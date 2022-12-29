工紙大廠榮成（1909）今年遭遇大陸疫情封控的嚴重打擊，前11月自結稅前虧損6.27億元，換算每股虧損0.49元，表現不佳。展望2023年，榮成看好大陸疫情逐漸解封，經濟活動將走向復甦，最快明年2月農曆年後就有機會重拾成長。

榮成29日舉行法說會，財務長王瑞榮鬆口氣表示，隨著大陸疫情封控逐漸鬆綁，過去3年阻礙大陸工紙業發展的因素即將消除，看好榮成2023年將迎接復甦。

王瑞榮表示，榮成有8成營收來自大陸，為大陸第4大工紙廠，而工紙產業景氣又與總體經濟高度連結。今年以來大陸疫情封控斷斷續續，使得大陸經濟動能減弱，各行各業都出現下滑，榮成跟著受到拖累。

不過現在大陸疫情管控已逐漸走向開放，根據台灣及國際經驗，大約3個月疫情會達到峰值，之後開始趨緩，加上天氣會逐漸轉熱，估計最快明年2月農曆年後，大陸工紙市場就有機會開始增速復甦。

二方面，經過這兩年的疫情洗禮，大陸造紙同業開始透過部分停機和延後進場等方式，維持市場供需，讓工紙價格不致於崩盤。觀察現在大家的庫存都有降下來，這也有利接下來的產業復甦。

至於最近大陸疫情剛解封，發生大面積的染疫情況，王瑞榮認為這是短期現象，截至目前為止，榮成兩岸工廠都沒有因為疫情而停工，各廠區皆維持正常運作。統計榮成大陸廠到目前大約有一成多的員工確診過，但多數可在3～5天後返回崗位，對工廠運作的影響甚微。

榮成台灣廠的產能稼動率今年一直維持100％，大陸廠稼動率，10月為100％，11月因為大陸疫情升溫，稼動率降到92％，12月到明年1月，因碰上農曆春節，且剛好進入疫情高峰期，稼動率會進一步降到8成左右。等到2月農曆年後，視大陸經濟復原情況，預計產能會逐漸回到全產全銷。