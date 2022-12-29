藏美建設攜手國揚集團在高雄鳳山93期重劃區，推出「藏美東京都」首購宅，29日與漢來大飯店旗下「漢來國際物管」簽約，未來將進駐該大樓，成為「飯店生活顧問」，舉辦講座、課程等活動，活化社區公設，讓住戶享有五星級生活服務品質。

藏美建設攜手國揚集團在高雄鳳山93期重劃區，推出「藏美東京都」首購宅，29日與漢來大飯店旗下「漢來國際物管」簽約。（柯宗緯攝）

今天藏美建設執行副總經理徐開民、國揚集團協理王正怡與漢來國際物業管理顧公司總經理陳依文共同簽約，正式宣佈委託漢來國際物管公司，擔任「藏美東京都」大樓的「飯店生活顧問」，將透過「軟體」創造不同美學生活模式。

徐開民指出，藏美建設國揚集團與藏美建設在2020年以52.45萬元／坪、總價11億3238萬元，從競爭激烈的15個標案中，標得這塊位於鳳山93期重劃區2160坪建地，推出427戶、20～40坪產品，預計2025年第1季交屋，7月以來已銷售200戶，目前每坪開價36～40萬元，主要瞄準首購、首換族群。

身兼漢來大飯店副總經理的漢來國際物業管理顧問公司總經理陳依文指出，漢來國際物管在高雄只服務2個社區，除豪宅「國硯」外，就是「藏美東京都」，而漢來大飯店追求星級服務最高標準，多次獲得交通部觀光局「五星級認證」，也獲得工商時報台灣服務業大評鑑金牌獎，是提升住戶尊寵享受最佳選擇。

陳依文指出，漢來提供「感動服務」，配合社區公共空間設施條件，將為住戶安排全年體驗課程，涵蓋廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、健康講座等，為「藏美東京都」住戶創造不一樣的生活模式，在家復刻五星級酒店頂級享受。