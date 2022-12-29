玉管處與信義鄉公所合作，成立東埔服務中心，29日啟用。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉管處與信義鄉公所合作，成立東埔服務中心，29日啟用。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉東埔1鄰是玉山國家公園區內的布農族部落，也是長程登山路線出入口，玉管處與信義鄉公所合作設置「東埔服務中心」，將成為登山服務與在推廣布農文化的新據點，更補齊玉山國家公園服務據點的拼圖。

東埔溫泉遠近聞名，吸引來自全國各地的泡湯遊客；東埔1鄰則是最靠近玉山的部落，也是長程登山路線的樞紐，然而，玉管處多年來並未在東埔設置據點，無法為居民及登山遊客提供即時的服務。

因此，玉管處與信義鄉公所合作，將既有的東埔多功能集會所，整建為「東埔服務中心」，29日開幕啟用，由營建署主任祕書朱慶倫、玉管處長盧淑妃、信義鄉長全志堅及縣議員全文才等人聯袂揭幕；服務中心維持既有部落集會功能，新增玉管處服務在地族人相關行政事務，並提供部落、布農文化及登山遊憩資訊及諮詢。

東埔是長程登山路線出入口，包括玉山主北峰線、八大秀、南二段、馬博橫斷、八通關越道等，因此，東埔服務中心新設入園自動報到處，便利登山民眾入山檢核確認，更可了解及掌握園區登山遊憩實際情形，對山難救援、緊急應變及入園名單確認更有效率，山友可於服務中心獲得所欲前往山域的即時路況等資訊，以便周詳規畫提升登山安全。

玉管處與信義鄉公所合作，成立東埔服務中心，29日啟用。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

東埔服務中心戶外新設置迴廊及廣場，成為部落假日市集或文化展演場域，向遊客推廣布農文化，促進部落經濟發展，達到永續經營願景，並且守護玉山國家公園珍貴的自然與人文資源，達到生態、生活、生產三生共榮目標。