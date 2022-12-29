新聞台女主播除了需有口條，美貌也是加分項，近年主播們會透過社群平台與粉絲互動，曝光主播台下的真實面貌，展現更多面向，部分主播離職後會轉換跑道，仍在演藝圈發光發熱，近日有網友在PTT上提問「主播顏值最高是誰呢？」掀起熱議。

一名網友在PTT發文，詢問「主播顏值最高是誰呢？」他提起早期知名度較高的女主播，從最早的王怡仁、吳宇舒，到最後有印象的簡懿佳，直言「在顏值這塊，現在的主播是不是斷層啦？還是我沒在看電視了？近期還有顏值高的主播嗎？」

貼文曝光後引起網友討論，紛紛點名各大女主播，「問就是雅琴姐、沈春華」、「林佑之」、「劉芳慈」、「房業涵」、「台灣最喜歡叢慧芸跟高毓璘」、「黃韻澄～不畫主播裝超正」、「東森李利貞」、「夏嘉璐、劉芳慈」、「侯佩岑、李文儀、夏嘉璐、王怡仁，都滿頂的」，還有網友提名台中市長盧秀燕。

侯佩岑長相甜美，又有高學歷加持，氣質知性優雅。（圖／facebook）

其中最多提名的莫過於曾任主播的女星侯佩岑，侯佩岑父親是節目製作人，母親是知名女演員林月雲，她早年出國留學美國南加州大學，以大眾傳播和心理學雙學位畢業，回國後擔任台視記者，後當上中天資訊台英語新聞節目《聽英語看新聞》（Power News English）主播，憑藉高學歷和甜美外型大受歡迎，曾被譽為「台灣第一美女主播」，2004年淡出主播台，轉往演藝界發展。