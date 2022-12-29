「浸泡冰水」（Cold Plunging）這個關鍵字標籤最近在社群網路抖音（TikTok）上爆紅，創造超過3.5億次的影片瀏覽量。外國許多人認為浸泡冰水有一些療效也能改善心情，不過，如果操作不當可能會有危險，英國專家認為功效有待商榷，但加拿大的專家認為冷療是一個可以繼續深究的方向，對與止痛跟鎮住發炎都很有效果。

據健康資訊網站health.com 28日報導，英國樸茨茅斯大學極端環境實驗室的教授蒂普頓（Mike Tipton）博士，表示：「浸泡冰水確實會引起壓力反應，所以會使人感到警覺和清醒，因為它是戰鬥或逃跑反應的一部分，也是皮質醇（Cortisol）和腎上腺素釋放的副作用。」「這或許帶來一些療效，但也可能會造成危險，這取決於實際情況。」

幾千年來，人類一直在冷水中度過，作為宗教儀式或祈禱的一部分，以及作為鍛鍊的手段。近年來，像荷蘭勵志演講家和極限運動員霍夫（Wim Hof）這樣的人倡導跳進冰水裡游泳，作為從抑鬱症到加強免疫系統的一種治療方法。

蒂普頓認為幾乎所有關於浸泡到冰水裡面的好處研究都是傳聞，這意味著都是大家憑感覺分享，而沒有經過受控科學研究的審查。」「我們有很多非常好的證據表明，如果你做得不正確，這是一件危險的事情，即便你可以安全地跳進冰水裡面。你是否能從中獲得好處，仍然是個問題。」

不過，加拿大蒙特婁麥吉爾大學健康中心的運動生理學家希爾（Lee Hill）博士認為，浸泡冰水最經得起研究的好處是它對於疼痛的影響。2021年發表在《運動中的物理治療》（Physical Therapy in Sport）期刊上的一個對32項對照試驗的比較分析發現，在運動後1小時內使用熱療（Heat therapy）或冷療（Cold therapy）都能減緩肌肉酸痛。

「我們知道，在急救環境下，冰塊可以減少發炎反應，它能有助於減少疼痛的感覺，」希爾還表示：「寒冷減緩了疼痛神經元的反應速度，因此它們不能將疼痛信號傳遞給大腦。」

但雖然研究表明，泡冰水雖然能夠減少疼痛和發炎，但它也會抑制肌肉再生，這意味著它也會延遲肌肉修復。

2015年發表在《生理學期刊》（ The Journal of Physiology）上的一項研究發現，運動後浸泡在冷水中會阻礙肌肉纖維的生長，這導致增肌的效果變差。

2021年發表在《歐洲應用生理學雜誌》（ European Journal of Applied Physiology）上的一篇評論中，專家們指出，大多數關於冷凍療法對新陳代謝、炎症和組織損傷的影響的研究大多是通過動物研究進行的，這意味著對人類的影響還不甚瞭解。專家表示，如果定期施行，那冷凍治療會干擾運動後增肌的效果，但如果偶而施作就很不錯，例如，需要迅速從運動後回復，就可以用這種方法。

根據希爾的說法，冷凍療法很有希望成為治療引起疼痛的疾病的一個的部分，它可以用來減輕風濕和腕隧道症候群（CTS）等疾病引起的疼痛和發炎反應，特別是如果冰水只用於身體特定部位上而不是全身的話。