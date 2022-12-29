交通部長王國材28日在立院備詢時提及，高鐵延伸屏東部分路線研擬與「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」（簡稱高屏2快）共用路廊，對此，屏縣府29日表示，縣民很期盼高鐵建設期程不要延期，希望中央盡速定案。

屏縣府指出，目前交通部鐵道局正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規畫與第2階段環境影響評估，在規畫過程中，考量環境影響與地方民意，交通部研擬替代方案，即高雄市仁武區路段與高屏2快共用路廊，經檢討將可降低拆遷需求及縮短路線長度，也可避免影響後勁溪防洪排水與仁武區產業發展。

縣府表示，該方案有利加速計畫後續推動期程，縣府也曾就此與交通部討論過，因相關調整並未改變屏東端的路線與高鐵屏東站位置，所以縣府尊重交通部規畫，目前由交通部提報行政院進行審議中。

但爭取高鐵到屏東聯盟卻痛批，高屏重大交通建設突然更改行經路線，竟只跟屏東縣府溝通，交通部如此決策相當草率，也草菅屏東交通建設，對國家重大交通決策立下致命錯誤示範，令人不信任其專業所在，要求交通部長下台負責。

聯盟解釋，更改路線涉及經費變更、重制訂可行性評估、財務重行評估、交通審議委員會認可、國發會與行政院核准等等行政流程，也還要召開說明會與民溝通，但交通部此前似乎完全沒有按照規矩，直接隨意變更路線，完全忽視屏東、高雄民眾權益，相當傲慢可惡。

聯盟指出，路線變更為何要與高屏第二快速道路共構平行，請問評估依據何來？共構平行是否可行、是否有排擠效應、是否有專業溝通，這部分完全都是未知數，如今交通部長一句話就拍板定案，令人大感意外，草率行徑不只忽視高雄市民要求路線更改的需求，也忽視屏東縣民長期要求變更路線以主幹線到潮州的需求。