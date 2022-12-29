知名網購平台蝦皮今年在各地紛紛開設「店到店」實體店面，吸引不少民眾使用寄件、收貨服務。不過有位女店員近日在規定時間打烊後，竟有一對壓秒到店的奧客情侶，因為被關在店外憤而怒踹鐵門，事後還在店家的Google評論留言辱罵，讓她氣得也用個人帳號在Google評論區留言反擊。許多人看了之後，則紛紛力挺，「支持準時下班的權利！」

原PO在Dcard發文表示，該對情侶當天22時23分抵達店鋪說要取貨，不過身上沒有現金可以支付貨到付款，所以先行離開到附近的超商領錢。這時原PO還好心提醒，「好的，我們22時30分打烊喔」，到了打烊時間、提醒關門的鬧鐘響起後，原PO就關閉鐵門、算帳準備下班。

沒想到該對情侶壓秒到店、被擋在門外後，竟憤而怒踹鐵門一腳，疑似是因為腦羞、領不到貨才會踹門，讓原PO嚇到拿出防身的防狼噴霧；事後原PO查詢分店的Google評論，赫然見到疑似情侶的網友留下3則1星負評，「晚上那個T，態度極差，不想上班就回家喝奶，可憐，這輩子就這樣了吧，悲哀」。

原PO讀了奧客評論後也相當氣憤，於是直接用個人帳號在Google評論處回應，強調已提醒打烊時間，「過程中態度並無不佳」，自己只是按照規定時間關門，反轟「將心比心應該不難吧？因為準時打烊就被你冠上服務態度不佳，我覺得蠻無言的」，同時警告對方自己已截圖存證，情侶踹鐵門的畫面也有錄影存證，「我勸你刪除留言，不然我會對你提出告訴，我沒必要這樣被你羞辱」。

對此，許多人紛紛回應，「支持準時下班的權利！」、「是哪一間店，我去留言力挺。當然，我不會去理那兩位情侶」、「辛苦了，遇到缺腦族⋯」、「慢慢來搞到人家要關門了才在那邊不爽，壓秒遲到就是遲到，誰理你們這群奧客，不開心就自己開一家24小時的蝦皮店到店啊」。