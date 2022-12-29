高雄惡劣房東！一名女網友稱男友今年9月過世，男友9月才剛承租房屋，當時已先預繳1年管理費和3個月房租，男友父母隔了近3個月，近日回到租屋處時發現門鎖已換「屋內一切物品遭丟棄」，包括自購的電視、冷氣、冰箱等，且已轉租其他人，房東解釋有張貼公告卻無人理會，讓家屬完全不能接受，目前已提告。

該女網友在臉書「爆料公社」發文，她的男友今年9月逝世，男友9月份剛租屋，押金與第1個月租金已付，且還預付3個月租金並預繳1年管理費，當時男友的父母因難過且無暇處理租屋事宜，延了近3個月後，前天（27日）到租屋處時發現門鎖已換，屋內所有私人物品全被清空丟掉，房間甚至已租給其他人。

死者父母後來報警，房東稱已有在大樓貼公告無人理會，還說曾用「無顯示號碼」打給對方，後來該名房東拒接電話；原PO發文稱，屋內當初有男友買的60寸智慧型電視、冷氣機、冰箱和電腦全被丟掉，最令男友父母難過的是還有許多有紀念性的物品，目前家屬已報警提告。

其他網友留言「這個惡房東一定會有現世報」、「侵占與竊佔都要告，詐欺與不當得利」、「是我，我會製作白布條，然後每天在租屋處社區大門外，一直做抗議的動作」、「依租賃住宅市場發展及管理條例，承租人死亡，『繼承人』得主張終止租賃契約」、「明擺著是侵佔…近全新的電器用品哪有可能丟棄」。