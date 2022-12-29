情侶吵架時，總要有一方先道歉，兩人才有和好的可能，不過有些人個性固執，吵架時絕不輕易低頭。《搜狐網》近日分享3個性格強硬又不會哄人的星座，與伴侶發生爭執時，顧及面子問題，通常都不是第一個道歉的。

1、金牛座

金牛座個性很固執，一旦下定決定，其他人都無法改變他們，金牛座與人相處時，也比較不主動，除非對方先開啟話題，他們才會回應，而且也不善於溝通，感情裡雖然不會說甜言蜜語，不過會用行動證明自己的愛，愛好面子的他們，不太會哄另一半，直來直往的性格，雖然有時讓人很頭痛，不過他們對感情非常專一。

2、摩羯座

摩羯座自尊心很強，非常在乎自己的面子，一旦與伴侶吵架，他們絕不會第一個拉下臉，反而會使出冷戰，還非常喜歡生悶氣，雖然想與對方和好，但卻顧及面子而拒絕投降，直到對方受不了，把態度放軟後，摩羯座才可能放低姿態，所以想要他們哄另一半開心，幾乎是不可能，若想與摩羯座交往，可要做好吵架先低頭的準備。

3、獅子座

獅子座個性霸道，天生充滿自信，覺得自己最完美，因此無法走到哪，總是能吸引眾人目光，也因為獅子座自尊心極強，所以不容易低頭，永遠站在自己的立場上去看問題，此外他們還有很強的控制欲，感情裡總是喜歡指導伴侶如何做事，有時甚至不考慮對方的感受，當兩人發生爭執時，唯有獅子座意識到是自己的錯，才可能拉下臉哄對方。