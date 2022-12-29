雲林縣北港朝天宮廟後曾是商業中心，將藉由兔年燈會重現早年的繁華風貌。（張朝欣攝）

雲林縣政府擴大舉辦北港兔年燈會，編列900餘萬元經費，將以朝天宮媽祖廟為中心點，於周邊規畫各燈區，首度將廟後方的歷史建築北港登記所納入燈區內，縣文觀處29日表示早年廟後熱鬧繁榮，後來商業重心轉至廟前，希望藉由此次燈會帶動廟後商機，重現早年風華。

雲林縣政府北港虎年燈會以「燈會原鄉在北港」為主題，規畫「相癒北港，希望嫣然」活動，大獲好評，因此北港兔年燈會將擴大舉辦，規畫北港朝天宮、水道頭、顏思齊圓環、義民廟、北港登記所、北港工藝坊燈區，將於明年1月18日啟燈，其中北港登記所首度納入燈區內。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，北港登記所位於北港朝天宮後方，已有百年歷史，最早為台南地方法院所屬的「北港登記所」，1946年更名「北港地政事務所」，1950年轉作地籍倉庫，之後閒置多年，經活化於2020年登錄為歷史建築，並於今年成為北港遊客中心，藉此將人潮引至廟後。

陳璧君說，北港朝天宮後方開發甚早，早年是地方商業中心，店家林立，後來商業重心轉至廟前，風光不再，此次配合北港燈會把登記所列為燈區之一，將以重現早年市集風貌為主題打造特色燈區，聯結公館里的彩繪社區，訴說廟後的光輝歲月。

縣政府指出，北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已超過半世紀，從此帶動了全台燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉，當時的電動花燈獨步全台，元宵到北港看花燈，是老一輩民眾難忘的回憶，因此將規畫充滿懷舊氛圍的北港兔年燈會，讓全台遊客來此感受北港小鎮的風華。