台灣積體電路製造股份有限公司今日（29）於南部科學園區晶圓十八廠新建工程基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人到場。（翻攝照片）

台灣積體電路製造股份有限公司今日（29）於南部科學園區晶圓十八廠新建工程基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人到場。（翻攝照片）

台灣積體電路製造股份有限公司今日（29）於南部科學園區晶圓十八廠新建工程基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮，台積公司董事長劉德音博士、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、台南市長黃偉哲、南部科學園區管理局長蘇振綱、國立成功大學校長蘇慧貞皆到場共襄盛舉，共同見證台積公司在先進製程締造的重要里程碑。

市長黃偉哲出席典禮時表示，南科園區的發展並非一人成就，而是經過各界一棒接一棒的付出與努力。台南市致力於提供園區好的發展條件，包括綠能、製程需要的綠能用水，也就是再生水，以及從建廠、研發、營運到行政等各種不同技術層級的人力供應。感謝台南市各界一起努力，也期待台積公司繼續帶領台灣半導體產業贏得勝利，大家攜手共同進軍世界盃。

台積公司在台灣深耕3奈米先進技術及擴建產能，位於南部科學園區的晶圓十八廠為台積公司生產5奈米及3奈米製程技術的超大晶圓廠（GIGAFAB® Facilities）。今日台積公司宣布3奈米製程技術已順利進入量產，具備良好的良率，並為第八期晶圓廠上梁，市長黃偉哲及眾貴賓也於鋼梁上簽名，共同見證歷史性的一刻。

台積電自民國86年選定南科開始租地建廠起，隨公司成長一直在台南園區擴廠投資，充分發揮既有的完整聚落與供應鏈優勢，使台南成為台積電先進製程晶圓量產最重要基地，也是全球半導體產業的重要聚落。台積公司晶圓十八廠全廠區投資金額總計超過新台幣1兆8,600億元，創造逾2萬3,500個營建工作機會，以及超過1萬1,300個直接的高科技工作機會。

隨著台積電先進製程落腳在台南，相關產業如聯發科、ASML在台南設立辦公室及人才培育據點，半導體設備大廠應用材料、東京威力科創，和半導體材料供應商昭和電工、富士電子等外資業者匯聚在此，加速啟動台南總體的產業升級。

台南市政府團隊努力打造優質投資環境及友善的生活環境，並提供便捷、親切地投資服務，讓投資廠商能獲得最佳投資效益，竭誠歡迎全球各地優質企業投資並深耕台南。