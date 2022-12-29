At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea.



Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke.pic.twitter.com/Ir1ydXawEz — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 29, 2022

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路今天(29)下午傳出大型車輛相撞後起火，事發路段就位於800公尺長的隔音隧道內，透過畫面可以看到火勢蔓延數百公尺，整段四車道幾乎陷入火海，黑煙直衝天花板瞬間融化，從天而降驚悚火雨，該路目前仍未恢復通行，造成雙向回堵約1.5公里。另釀成5亡、37輕傷，其中3人性命垂危，預計死傷人數持續攀升。

韓聯社報導，由於事故規模相當大，警消總共分為兩階段進行灌救，前後出動94輛消防車、219名消防人員，報告指出，45輛汽車卡在隧道內被燒毀，大部分死者都是被活活燒死在車內或周圍，因大火和濃煙而無法脫身。

一名當時遠在200公尺外的目擊者告訴YTN新聞記者，就算相隔一段距離還是明顯感受氣味難聞。還還原起火瞬間駕駛棄車逃命的恐怖過程，他表示:「起初大家只是下車查看發生甚麼事，後來傳出8、9次爆炸聲，眼看火勢越來越靠近，每台車第一時間都想倒車，但沒多久卡住了，動彈不得…」

Apocalyptic footage from South Korea 🔥🔥🔥

There, a tunnel along the freeway caught fire.

As a result of a fire in Gwacheon, 5 people were previously killed, and 29 more people were injured.



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「當下我非常慌，而且車裡還有老婆和小孩，我們討論了一下決定抱住孩子，從車頂疏散到對面車道…」

「站在車頂看過去場面非常難形容的震撼，因為大家像逃命一樣被濃煙追著，往收費站跑，有人邊哭、邊尖叫，因為不知道下一秒會不會被火吞噬。」

「眼睜睜的看著40多輛車在裡面燒成廢鐵，車窗碎裂、輪胎也融了，還有屍體在一旁…」