看見路人有這種舉動，真的會讓人覺得很好奇。一名人妻發文表示，最近發現有一名阿伯把附近的水溝蓋打開，甚至把整顆頭探進去，讓她看了覺得一頭霧水，不過後來他一起幫忙打開水溝蓋後，才明白阿伯的真正動機，貼文一出，引發網友熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，11月擺攤時發現，一名阿伯趴在水溝不斷往下挖東西，奇特的行徑讓她看了霧煞煞，趕緊上前查看是否有東西掉到水溝裡，並詢問阿伯需不需要幫忙？還表示若生活困難，自己也能提供免費的愛心待用餐，不過阿伯卻完全無視原PO的問題，自顧自地伸手往水溝探尋。

從原PO分享的照片可見，穿著雨衣的阿伯整個人趴在地上，甚至把頭鑽進水溝，一手撐著地面、一手伸進水溝，旁邊還停了他的腳踏車。原PO表示，後來聖誕節外出購物時，碰巧又遇到這名阿伯，老公要她一起幫阿伯打開水溝蓋，這時低頭一看才揭曉謎底，水溝裡竟有枚10元硬幣。

原PO幫阿伯打開水溝蓋時才發現，原來底下掉了一枚10元硬幣。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「阿伯真的很拚」、「還以為AirPods掉下去」、「靠自己勞力獲得的才心安」、「阿北想靠自己勞力獲取餐食，把待用餐留給更需要的人」、「其實拿一支棍子，上頭黏雙面膠就可以黏起來了」，還有人開玩笑說：「這個阿北大家都認識，叫做『金溝北』」。