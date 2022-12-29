波蘭為年度主題國，其中譯出版風格多元精彩。（書展基金會提供）

2023台北國際書展將於明年1月31日至2月5日於世貿一館舉辦，本屆以「閱讀的多重宇宙」為主題，本屆主題國波蘭，也將有8位重量級作家，包括暢銷小說《獵魔士》作家安傑．薩普科夫斯基訪台。此外，義大利首度參展設館，韓國也擴大參展規模，並請來3位知名作家來台交流。

歷經停展與延期，2023年的台北國際書展將回歸新春檔期，波蘭首次參展並作為本屆主題國，將有6位作家、2位插畫家來台，波蘭著名的奇幻文學多元紛呈，台灣讀者熟悉的系列影集《獵魔士》原著小說作家安傑．薩普科夫斯基將再度訪台；有「波蘭的JK羅琳」之稱的拉法爾．寇西克也將與讀者分享科幻作品的力量；《跳舞的態》、《獨裁者的廚師》報導文學作家維特多．沙博爾夫斯基亦將再度抵台；2017年以《鳥兒唱歌》獲尼克文學獎的鳥類學家史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基，將來台推出中文版《垃圾之書》。

波蘭知名插畫作家，結合波蘭傳統民俗紋飾旞童書繪本《幸福找一找》的作者瑪莉安娜．奧格勒亞克，以及暢銷國際的科普繪本《樹》、《蜜蜂》插畫家彼歐茲．索哈也將於書展期間與讀者互動。除了經典插畫與童書繪本，波蘭珍本古籍出版社也策畫提供世界文明史的珍本古籍複製品，包括哥白尼的作品乃至哥倫布發現新大陸等關鍵歷程。

除了主題國，今年國際區還有首度設館參展的義大利館，帶來羅馬書展，義大利波隆那插畫特展更提前抵台展出。韓國也請來在台已出版《世界的盡頭我女友》、《海浪本為海》等作家金衍洙、青少年議題的《杏仁》、衝擊社會體制的《三十的反擊》作者孫元平及資深媒體人郭雅藍。日本則有芥川賞作家平野啟一郎來台。

書展基金會董事趙政岷表示，經歷3年疫情，全世界都在改變，除了人與人、國與國的關係正發生變化，對閱讀的關係也有些改變，但也正呼應了今年的主題「閱讀的多重宇宙」，與國際間的出版夥伴，共同找回每個人與閱讀的新關係。