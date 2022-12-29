政媒不分、黨同伐異，甚至中天關台等議題近年廣受議論，缺乏監督的政府官員愈發囂張傲慢。《上報》董事長王健壯近日痛批，他最痛心的是媒體監督的矛頭極少對向執政者，罵在野黨像在罵兒子一樣，但罵執政者卻迂迴婉轉。藥師林士峰對此也直言，一言堂式的政論節目可說是導致其他亂源的禍根。沒想到前桃園市議員王浩宇竟回「我這邊掌握的資訊，80％都在罵執政黨誒」，迥異於現實狀況的逆風言論，被一眾網友嗆翻。

政媒關係近年備受關注，根據《風傳媒》報導，政治大學傳播學院28日舉行「我們還有媒體公共領域嗎？」講座，邀請《上報》董事長王健壯到場主講。王健壯感嘆，台灣媒體至今已成為黨同伐異的工具，作為40多年的媒體人，無法想像台灣媒體在擁有新聞自由後，還能走到如今這般不可思議的關頭。他強調，媒體應是永遠的反對者、以道抗勢，但現在的媒體卻依附權勢，甚至許多媒體被綠營主宰，都不談大議題。

「台灣現在是媒體的亂世。」王健壯提到，總統蔡英文27日召開記者會，幾乎很少有媒體是問對的、該問的問題，媒體忘掉自己身為媒體的職責。媒體有政治立場並不可怕，但媒體絕對不應忘掉自己的角色，這也是他作為老記者的憂心，因為媒體可以不變成這樣。他最痛心的是台灣媒體沒守住基本角色，監督、批判的矛頭極少對向執政者，大多數都指向在野者，罵在野黨像在「罵兒子」一樣，但罵執政者卻迂迴婉轉。

對王健壯這番談話，林士峰也直言：說到台灣目前的亂源，我認為媒體配合政黨開政論節目，執行黨同伐異的極端，可說是導致其他亂源的禍根。執政黨仗著媒體優勢，做得再爛，靠著一言堂的節目洗腦一般民眾就可以取得政權。這樣誰還願意花力氣去努力執政。這些一言堂式的政論節目不倒，台灣不會好。

但王浩宇竟留言回：「我這邊掌握的資訊，80％都在罵執政黨誒！」網友嗆翻吐嘈：「你那邊如果總統還是馬英九，記得all in台積電」、「你確定三民自都在罵執政黨？你的資訊484只會搜尋中天？」、「王浩宇平行世界的80％大約等於正常世界的8％吧」。