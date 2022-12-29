立委邱顯智29日在臉書發文表示，經多次質詢，內政部回應確定外洩的戶政資料筆數高達2357萬2055筆，幾乎就是全台灣人民的總數。接著列出10個重點，指出內政部無對外正式說明，行政院、數發部也持續神隱。對此，內政部表示，媒體報導事項並非事實，戶政資料並無手機號碼，另經會同數位發展部比對相關資料內容，內容格式明顯有甚大差異。

邱顯智在臉書發文表示，戶政資料外洩至今已70天，經過多次質詢、預算溝通，內政部回應確定外洩的戶政資料筆數有2357萬2055筆，與2018年3月底，台戶籍人口數 2357萬1990 筆，兩者僅相差65筆，「也就是該次戶籍資料外洩幾乎是全台灣人民的總數」。

內政部回應表示，檢查近年資安監控資料未有異常紀錄，戶役政系統及政府骨幹網路並無遭駭客入侵洩漏。至於是否經由其他管道洩漏，正由檢調偵辦中，基於偵查不公開原則，暫不對外發布相關訊息。

內政部強調，依《個人資料保護法》第12條規定，「公務機關或非公務機關違反本法規定，致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人。」本案將待檢調查明後，由外洩之公務機關或非公務機關之主管機關通知當事人。