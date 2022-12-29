國民黨主席朱立倫（左1）29日陪同黨籍立委補選候選人王鴻薇（右2）到晴光市場掃街拜票，會前接受媒體聯訪，針對民調墊底，朱立倫表示，最重要的目標是國民黨強，國民黨候選人強最重要，今天他作為總教練最重要的目標，就是王鴻薇當選，「你要罵都罵朱立倫，支持都支持王鴻薇」。（鄧博仁攝）

國民黨主席朱立倫稱，蔡英文總統說唯有備戰才能避戰是錯的，要國防加上對話才能避戰。民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今反問，當一個政權使盡全力、想要武統、沒有意願對話的時候，朱立倫或許可以跟大家報告如何對話？對此朱笑了兩聲回道，吳怡農把蔡總統的底線曝光了，這說法正好坐實「民進黨的底線只有對抗，沒有對話」，難道是要讓全民陷入戰爭風險嗎？

朱立倫今下午首度陪伴國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇，至晴光市場掃街拜票，他說，只要王鴻薇需要，他隨時都準備好，只要對王鴻薇有幫助，國民黨會全黨一起努力，最重要的是要把這席守下來，對台北市長蔣萬安、對台北市民是最有幫助的。

朱立倫也批，吳怡農把蔡總統的底線曝光了，顯現民進黨的底線只有對抗、備戰，沒有對話，是要讓全民陷入戰爭的風險嗎？這跟全世界的趨勢完全相反，全世界都是希望不但要有國防，更重要是能夠對話、化解衝突，這就是國民黨跟民進黨最大的不同，如果吳怡農的主張是對的話，那台灣不是陷入最大的危險嗎？

至於蔡總統被問及女性是否納入義務役時，稱對於女性參與國防事務樂觀其成，國防部長邱國正也提出明年試辦女性官兵教召，朱立倫則認為，目前在義務役的部分還是按照現有制度，而志願役的部分，當然應該多招募一些優秀的女性從事軍方的工作，不管是軍官、士官或士兵都歡迎。

針對國民黨中常委蕭景田被通緝一事，朱立倫則強調，黨內態度一向非常清楚，除尊重司法調查，也呼籲檢方勿枉勿縱，不管藍白綠，希望檢方都能夠一律公平對待。而針對國民黨黃復興黨部主委季麟連出席統促黨活動，朱立倫則說，季將軍已經說得很清楚，這是私人的活動，私人的邀請，國民黨的立場一直都很清楚，就是捍衛中華民國、保衛民主自由、維護台海和平。

另外，國民黨全國正副議長選舉跑票、同室操戈，中廣董事長趙少康昨批朱立倫開除一堆人的黨籍，「只見跳船，哪來同舟？」朱立倫對此回應，黨內還是團結最重要，對於所有的同志在選舉過程中所有的辛勞，他非常感謝，對於極少數違反黨紀的，一定嚴格地處理，最重要的就是大家團結努力，一起勝選，也希望大家都秉持這樣的決心。