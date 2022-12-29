今年特別準備台灣製多用途愛心圍巾、食品等千箱物資。（趙正宇服務處提供／陳夢茹桃園傳真）

立法委員趙正宇每年舉辦寒冬送暖活動，至今已逾20個年頭，今年特別準備台灣製多用途愛心圍巾、食品等千箱物資，今天將千箱物資分送選區內103個單位，請單位再轉送給有需要的家庭。

趙正宇服務處表示，此次物資數量由1萬6480個物資裝箱成1030箱，市價近百萬元，每年都是趙正宇自掏腰包採購大量台灣製食材與日用品，拋磚引玉引來順牌製麵董事長劉元順、六甲子土地開發董事長張義忠、里長賴弘毅賢伉儷等共襄盛舉，協助豐富物資種類與數量，透過趙正宇選區101個里辦公室及華山基金會八德及大溪站協助發放到民眾手上。

趙正宇說，前2年新冠疫情影響各行各業，協助弱勢家庭或獨居長者的公益團體受嚴重衝擊，因此希望透過舉辦寒冬送暖活動號召社會關注弱勢。這次的愛心物資中更特別請到台灣知名廠商製作多用途愛心圍巾，雖是高成本但是品質良好且男女適用，平時可當圍巾，也可當做披肩、小外套使用，造型百變。

趙正宇也感謝太太及青年團菁英會成員與服務團隊協力合作，連2天放下工作，一起趕工包裝物資。另提及，由於選區幅員是桃園之最，選區內的復興區10位里長都會特別提前來到八德參與活動，特別感謝他們的出席，讓活動更顯意義。