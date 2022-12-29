世界多國對來自大陸旅客強化入境防疫措施，疫情指揮中心也宣布，從2023年1月1日起，對大陸來台旅客採取唾篩方式加強採檢措施。陸委會副主委邱垂正29日表示，唾篩措施實施也包括小三通專案。他還指出，春節交通專案可以說是恢復小三通客運的一個起點，待2月6日專案結束後再評估下個階段。

邱垂正在例行記者會上指出，大陸疫情持續升溫，我方將自明年1月1日起加強對來自中國大陸的旅客唾篩措施，也適用自元月7日起開始的金馬地區民眾春節交通專案。

邱垂正說，據了解，金門縣政府25日起開放意願登記，目前已有超過兩千人辦理，正在持續受理；連江縣政府也已經請馬祖民眾提供相關證明及有效通行許可文件，依照航班表辦理訂位，截止時間是開航前一日的上午12點。

邱垂正表示，行政院22日院會所通過的金馬地區民眾春節交通專案，目的是為了便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉、探親及相關的人道需求，搭乘旅客以金馬地區民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府依照上述原則，負責造冊及管控。

邱垂正強調，疫後恢復兩岸健康、有序交流是政府的政策，政府將依專案執行、疫情變化持續檢討調整，循序漸進恢復小三通客運。中國大陸的疫情發展情形也會納入評估。而春節交通專案可以說是恢復小三通客運的一個起點，將不斷進行整體性評估檢討，待2月6日專案結束後評估下個階段。

被問到針對大陸的旅遊警戒與疫情燈號是否升級，邱垂正回應說，將依照疫情指揮中心相關的決定來加以調整，我們也會對與疫情相關的燈號調整，隨時做滾動性的檢討。