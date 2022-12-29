教育部體育署29日公布2022年運動現況調查成果，國人參與運動人口比例達81.8%，規律運動人口比例自2014年以來，首度達到34%。

規律運動7333定義為每周運動3次以上；每次運動30分鐘以上，運動時會流汗也會喘，為持續推廣全民運動，積極促進國民健康，體育署於「運動i台灣計畫」2021年屆期後，提出「運動i台灣2.0計畫」，透過與各縣市政府的合作，以期有效發展具在地特色的運動環境，並逐步落實「運動健身、快樂人生」之目標，為瞭解全民運動推展各項政策的執行情形，體育署委託世新大學進行「運動現況調查」。

研究報告指出，民眾最常從事的運動項目前十名，第一名是散步/走路/健走，佔了61.9％，接下來依序為爬山、慢跑、騎腳踏車、在家健身訓練（仰臥起坐、伏地挺身等）、羽球、籃球、伸展操/皮拉提斯/瑜珈、上民間健身房、游泳，至於運動類型部分，民眾偏好戶外運動，球類運動中以羽球、籃球最受歡迎，羽球則是最多人參與的球類運動。

這項研究針對全國13歲以上民眾，在2022年8月到10月進行市話訪問，採分層隨機抽樣法，成功訪問2萬5548份有效樣本，在95%信賴水準下，抽樣誤差不超過±0.6%，調查結果也顯示，受新冠肺炎疫情趨緩影響，規律運動人口增加0.1%，年輕與高齡者的規律運動人口恢復至疫情前水準，企業職工規律運動人口也有小幅度增加；若是平常沒有運動習慣，親友邀約會是促進運動最佳助力。