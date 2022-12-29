為了刺激台南購物節的買氣，原本發票登錄活動只到今年12月31日，將延期至明年2月28日，目前發票登錄金額已超過36億餘元；台南市長黃偉哲今天也鬆口，確定將祭出終極武器「抽房子」，目前正在努力中，預計將落腳安南區或南科區等新興發展區。

黃偉哲提到，由於各界都預估明年景氣不是很樂觀，所以，在刺激消費買氣的力道上，仍須再加強，因此，有必要祭出終極武器。

他說，台南是最早祭出「發票登錄送房子」的縣市，2020年第一年送出南科周邊的新建案的輕豪宅，2021年則送出永康、安南區共2戶輕豪宅，也成功帶動消費買氣，去年締造上百億元業績。

市府經發局表示，台南購物節月月抽獎活動，民眾只要在台南消費每筆滿百元就可登錄，目前最大獎是10萬元現金，已抽出2名幸運兒，另外，還有智慧電車、電視、手機、大員皇冠總統套房等，活動時間加碼延長至明年2月28日，且明年1月起將再加碼增加「周周抽」抽獎，每周還有光陽電動車大獎。