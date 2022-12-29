警方公布跨年活動期間信義區交通管制措施。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

元旦連假警方預期將有大量人車進入信義區商圈。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

元旦連假警方預期將有大量人車進入信義區商圈。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義計畫區31日晚間將舉辦跨年晚會活動，因應舞台搭拆及當日活動參觀人潮，警方自12月25日起進行交通管制，公布相關交通管制內容如下：

一、舞台搭拆分二階段（12月25日13時起至1月2日12時)管制措施如下：

(一)A階段（12月25日13時至12月26日24時）：市府路（松壽-松高）東側5車道、新仁愛路封閉。

(二)B階段（12月27日0時至1月2日12時）：市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

二、信義計畫區（自12月31日19時起）實施三階段交通管制：

(一)第一階段（12月31日19至20時）：管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

(二)第二階段（12月31日20至22時）：除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙），禁止車輛進出。

(三)第三階段（12月31日22時至1月1日3時）：管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

警方表示，信義商圈內有忠孝東路、信義路、松高路、松仁路、松壽路、松智路等重要幹道，周邊有新光三越、統一阪急百貨、台北101大樓、微風購物中心、寶麗廣場、遠東百貨、ATT 4 FUN、電影城及飯店等，元旦3天連續假期，又碰上跨年晚會活動，依往年經驗，連續假期期間將吸引大量人車潮湧入，為維護元旦連續假期交通秩序，信義分局除於重要路口及時段指派員警和義交人員疏導交通外，為避免信義商圈車流壅塞，針對周邊路口、路段，將視車流狀況實施彈性交通管制，籲請民眾多加配合。

警方特別籲請民眾多搭乘大眾運輸系統，遵守交通指揮人員的指揮、管制與疏導，如停車場滿場後，也提醒民眾勿持續在停車場外停等，不僅影響周邊交通，也違反道路交通管理處罰條例，警方將會依法開罰，並請駕駛人隨時收聽警廣路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開基隆路1段、忠孝東路5段、松仁路、信義路5段、松智路、松壽路及松高路等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。