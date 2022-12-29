弘光科大妝品系碩二生劉浩宇(右)國際賽為台灣爭光，獲教育部長潘文忠(左)頒獎。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科技大學化妝品應用系碩士班二年級學生劉浩宇是單親家庭，靠著半工半讀完成學業，去年用疫情發想創作美髮作品獲得全球冠軍，讓全世界看見台灣。今年更獲得教育部技職之光，29日接受表揚，他開心說，「我終於拿到教育部頒發的最高榮譽！」

劉浩宇透露，從小家境不富裕，求學階段靠著打工、申請學校弘愛築夢助學金精進技術，也到日本實習，為了發揚台灣文化，多次參加國內外比賽時，把從小接觸廟宇的八家將文化，融入到作品中。

技職之光是他求學階段的目標！劉浩宇說，從大一起便戰戰兢兢專注在課業上，同時參加國內外的美髮比賽，系上學長姊舉辦「弘髮少年環台義剪送幸福」活動，在大二時擔任活動總召，用專業回饋社會。

劉浩宇強調，一路走來並不輕鬆，不過他不怕累，不管做什麼事情就是全力以赴，比賽時平均每天只睡4小時，注重每一個階段、環節，他要感謝家人、老師、朋友，還有自己，如今終於達成心願，榮獲教育部頒發的最高榮譽！

劉浩宇去年用疫情發想創作，參加「 2021GCA全球創意大賽」比賽，在剪染技術組年度新銳染髮師拿下全球冠軍，拿出事先準備的國旗領獎，希望讓全世界看見台灣，也看見努力不懈的台灣青年。

校長黃月桂表示，劉浩宇在校期間表現優異，學校運用弘愛築夢助學金給予協助，讓他能夠減少打工時間專注在課業學習、精進技術上，進而挑戰國際賽事，多次在國際賽發光發熱。