外交部長吳釗燮近日表示，大陸「軍事威脅」達到「前所未有嚴重程度」，自2020年以來，大陸軍機侵入台灣防空識別區次數增長5倍，並認為大陸會再找藉口演練對台攻擊。大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校今天（12月29日）下午在例行記者會中回應，遏制台獨分裂是解放軍的職責，哪裡有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裡就會有解放軍的軍事行動。

譚克非表示，大陸人民解放軍的軍事行動，針對的就是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是捍衛國家主權和領土完整。哪裡有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裡就會有解放軍的軍事行動。

譚克非表示，民進黨當局與其費盡心機盤點解放軍出動軍機的頻次，不如正視歷史與現實，看清統一大勢與人心向背，好好反省其挾洋自重、以武謀「獨」、不斷挑動兩岸對立對抗、破壞兩岸關係的錯誤言行。

譚克非強調，維護國家主權、遏制「台獨」分裂，始終是中國人民解放軍的神聖職責。解放軍時刻牢記使命、持續練兵備戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂行徑和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。