朝陽科大關懷海洋生態的SDGs作品「漫魚良市」榮獲德國紅點大獎新銳設計獎，為全球唯一獲獎，勇奪教育部技職之光競賽卓越獎。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

獲頒技職之光證照達人的朝陽科大航空機械系學生楊尚勳（左），與系主任王玉城（右）合影。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

教育部第18屆「技職之光」29日舉行頒獎典禮，朝陽科大視覺傳達設計系學生因在德國紅點設計大獎中勇奪「品牌設計與識別類」及「影片與動畫類」紅點最佳獎，表現優異，因此獲得「技職之光」競賽卓越獎；航空機械系大一生楊尚勳則考取多張乙級專業維修證照，榮獲技職傑出獎「證照達人」，表現傑出。

校方表示，獲得卓越獎的朝陽科大視覺傳達設計系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰以關懷海洋生態作品「漫魚良市Slow Fish」奪下德國紅點設計大獎-品牌設計與識別類紅點最佳獎及新銳設計獎，為紅點最佳獎最高榮譽，全球僅此1件獲獎，實屬不易。

校方指出，「Slow Fish」源自全球海洋生態保護的「慢魚運動」概念，因台灣沿近海域魚種約剩4分之1，為避免漁業資源枯竭，學生打造虛擬海鮮罐頭品牌，結合漁業捕撈方式及產季等，經視覺形象包裝設計，讓每種魚有自己的身分證，對漁業資源永續發展盡一份心力。

朝陽科大校長鄭道明表示，教育部技職之光主要是表揚在國際競賽及證照考取表現優異之技職學生，很高興看到朝陽學子展現專業能力，設計創作精神亦與聯合國永續發展目標(SDGs)一致。

鄭道明說，致力推動三創教育，朝陽科大7年內榮獲6件紅點最佳設計獎、55件紅點獎、2件紅點佳作獎及1件新銳設計獎；5年前推動學生取得含金量、質優證照，以符合iCAP職能發展應用平台職能證照、iPAS經濟部產業人才能力鑑定證照；近5年朝陽學生考取等同乙級以上專業證照數近5千張，成效卓越。

朝陽科大產合長黃台生表示，另獲「技職之光」競賽卓越獎的視傳系學生劉子唯、陳彥柏、龍奐睿、王律涵、江晏榕，以「樂聲響起VOICE ON」獲影片與動畫類紅點最佳獎。持續以滾動式創新教學為主軸與產業合作，培育更多企業所需之創新人才。

勇奪技職傑出獎「證照達人」，朝陽科大航空機械系大一學生楊尚勳，高中時期取得多張工程相關的專業乙級證照，相準未來航空產業的就業市場，挑戰更高難度的飛機修護及3D繪圖相關證照考試，盼畢業前取得航空維修公司工程師職務之入門票，達成畢業即就業目標。繪圖相關證照，希望能在畢業前取得航空維修公司工程師職務之入門票，達成畢業即就業之目標。