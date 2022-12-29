南投縣仁愛鄉林姓民眾，遭劉姓友人傷害致死，檢察官偵查終結，依傷害致死罪嫌，將在押的劉姓男子起訴；被告田姓男子則因罪嫌不足，不起訴處分。

劉姓男子與林姓被害人是朋友，被害人並借宿在被告劉男位於仁愛鄉住處，劉男自認對被害人照顧有加，但因聽說林男私下對他有所抱怨，加上他建議林男將向田姓男子借用機車損壞部分修復，林男並未聽從，因而心生芥蒂。

今年9月12日下午1點，劉男在住處走廊、後方，徒手毆打林男的頭、臉部，並以竹棍揮打左耳1下，再於林男坐上田姓男子駕駛的自用小貨車副駕駛座後，毆打林男左臉約10下，造成林男嘔吐、嘴角流血。

田姓男子駕車將林男載往仁愛鄉廬山某工寮，同日下午3點，林男因上廁所走出工寮，卻倒臥在工寮下方產業道路，經送醫救治，於翌日晚間8點，因腦損傷及腦幹出血、頭部外傷併硬腦膜下腔出血不治死亡。

經法醫師解剖鑑定，發現林男左側顴骨瘀傷、左耳部擦瘀傷、上下嘴唇瘀傷及裂傷、枕部頭皮皮下組織出血、左側硬腦膜下腔出血、左側少量蜘蛛網膜下腔出血、腦部水腫、腦幹出血等多處傷害。

檢方指出，國內常見朋友因細故引發口角，進而暴力相向，終致發生憾事，造成天人永隔，遺屬悲痛，因此呼籲國人勿以暴力手段發洩情緒，對於重大暴力不法行為，一定從速、從嚴，訴追到底。