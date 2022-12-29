2020年3月起，疫情指揮中心將大陸航點縮減成4個，而大陸將於明年2023年1月8日鬆綁入出境管制，我方是否恢復大陸航點協助台人回台過節，備受關注。陸委會副主委邱垂正29日表示，春節前兩周自大陸直航返台的平均訂票率為4到6成，其餘尚有空位，台商、台生可搭乘空運直航航班，或是經港澳第三地返台。

邱垂正在例行記者會上指出，目前大陸4個空運直航航點，雙方航空公司原本每周可共同飛200多班，但是陸方以防疫為由，管制航班數，導致目前雙向航班的數量只有29班。陸方若取消對航班的管制措施，航空公司都可以依據實際旅運需求，申請增加航班。

邱垂正表示，依據民航局提供資訊，春節前兩周自大陸空運航點直航返台的入境訂位數約2萬人，目前自大陸返台的航班，除元月12號、13號、14號、17號訂位數較滿外，其餘尚有空位，平均訂票率是4到6成。台商或台生可搭乘兩岸空運直航的航班，或是經港澳第三地返台。若是金馬地區的民眾，則可適用金馬地區民眾春節交通專案，經小三通客運船舶回到金門、馬祖。

邱垂正強調，逐步恢復兩岸人民健康、有序交流是政府的政策，不管是金馬地區的春節交通專案，或是增加兩岸空運直航，我方近期內還是會依大陸疫情，跟整體最新情勢妥審評估，也會盡全力協助想從大陸回台過年的台商或台生。