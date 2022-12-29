澎湃新聞報導，2022年12月29日12時43分，試驗十號02星在西昌衛星發射中心由長征三號乙運載火箭成功發射升空，衛星準確進入預定軌道，發射取得圓滿成功。

今年，由中國航太科技集團抓總研製的運載火箭發射次數首次邁上50大關（其中長征系列運載火箭發射53次、捷龍三號運載火箭發射1次），將140餘顆（含搭載）航天器送入太空，為中國加快推動航太強國建設奠定了堅實基礎。

澎湃新聞報導，上海航太八院（八院）透露，迅語音合成發射的試驗十號02星，主要用於太空環境監測等新技術在軌驗證試驗。這是八院2022年太空發射的收官之戰，研製團隊在疫情形勢嚴峻、研製競標多線並舉情況下，按時高品質完成了衛星研製發射任務。

今年3月，由於型號研製進度極度緊張，衛星首次加電迫在眉睫，型號總體主任設計師帶領幾位「90後」分系統骨幹設計師入駐812所，通過前後方聯動，合理優化測試流程，以最小人員當量完成了整星平台電測試工作，確保了整星電測試「開工大吉」。

衛星出廠前，試驗隊充分考慮發射場計畫調整和疫情的不確定性等風險，提前策畫上海、北京、武漢、哈爾濱等多地人員的進場安排，借助兄弟型號專列進場，在提高效率、節約成本的同時，又預留了發射場機動的工作時間，有效確保了試驗隊大部隊和物資準時到位。

在關鍵時刻，疫情導致試驗隊員極度緊缺。在衛星轉場後星箭對接、發射區電測和基地第二次總檢查時，負責星箭對接、電測試的隊員緊缺，他們白天星箭對接、晚上電測，衝在對接與測試第一線，僅用2天時間完成了原先3天的工作量；飛控試驗隊員在人手不足的情況下，按時完成整星遙測參數、遙控指令和預案的協調確認工作。

2022年，中國航太科技集團宇航發射任務呈現出任務重大、發射密度高等特點，中國太空站建造階段發射任務獲全勝：長征五號B運載火箭成功發射中國太空站兩個實驗艙--問天實驗艙和夢天實驗艙；長征七號運載火箭成功發射天舟四號、天舟五號貨運太空船；長征二號F運載火箭成功發射神舟十四號、神舟十五號載人太空船。