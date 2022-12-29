林姓女子遭爆料與其吳姓男友捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣數千萬。被害廠商已報案提告，警方調查後，將吳男送辦，檢察官諭令30萬元交保。

被害廠商指控，林女、吳男透過設立多家人頭公司，佯裝買家下單給受害廠商，再跟受害廠商表示要管控品質與執行情形，要指定供應商，受害廠商不疑有他，遂向2人指定的供應商下單，使受害廠商於不知情下將高額價款給付供應商。受害廠商因事後發現供應商完全未做任何服務，卻白白收取高額款項，疑遭詐欺因而提告，

檢警懷疑，林女與吳男除涉詐欺犯行，亦涉及以循環交易的方式洗錢，由2人自人頭公司帳戶將款項匯出或以現金提領方式將款項挪為己用，用於購買豪宅2間及名車，金額合計高達數千萬元以上。

被害廠商指控，吳男事後佯裝遭受害廠商恐嚇，不斷派人騷擾受害廠商，甚至找人舉牌、發傳單等，嚴重損害受害廠商商譽，使受害廠商不勝其擾。