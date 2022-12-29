少子化導致國立頂大研究所招生困難，實踐大學國際企業英語碩士學位學程(MBA Program in International Business)卻逆勢成長，註冊率高達84.62％，成果亮眼。

教育部28日公布111學年度大專校院新生註冊率，實踐大學國際企業英語碩士學位學程新生註冊率超過8成，對比全國公私立大學共54個碩博班註冊率掛零的情況，更顯亮眼。

不過，實踐大學國際暨兩岸事務副校長郭壽旺透露，兩年前連1位台生都招收不到，在招生策略研擬上，確實做了非常多的努力。

郭壽旺表示，看著班上來自台灣、日本、美國、加拿大、德國、法國、西班牙、巴拿馬、印尼、印度等國學生，有感推動碩士班國際化教育是一條非常辛苦漫長的道路，如今全球化時代來臨及台灣少子化問題浮現，證明當初的堅持是對的。

郭壽旺提到，國際化教育並非只是關在教室用全英語教學，而是透過各種國際學術交流模式，例如雙聯學位及海外交換，累積學生國際經驗以增加職場競爭力；同時結合國內企業參訪與移地教學，讓本地與境外生更認識台灣這片土地，尊重彼此文化。

郭壽旺指出，這學期該學程安排碩士生高雄4天3夜、竹科單日、台東4天3夜移地教學，這種教學模式在當前錙銖必較的私立大學中並不多見。在少子化衝擊下，提早轉型並具備成熟國際化教學環境的研究所，顯然已完成超前部屬。