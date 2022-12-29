男星變牧師！宋逸民驚爆婚姻陷危機 陳維齡遭「通靈大師」布陣詐財

小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的教會紛爭持續延燒，前教友阿Ben夫婦、黃國倫與妻子寇乃馨、李明依、王瑞玲等人陸續爆黑幕，受到社會關注。宋逸民、陳維齡過去受訪時，透露夫妻倆曾一度鬧婚變，陳維齡為擺平危機還被通靈大師佈陣詐財，兩人後來接觸教會，逐漸修補關係。

宋逸民、陳維齡2年前接受《中時新聞網》專訪，表示兩人愛情長跑8年結婚，婚後不久迎接孩子報到，陳維齡把重心放在育兒，讓宋逸民感到被冷落，加上對教養的觀念不一致，爆出婚變危機。宋逸民當時自認觀念較大男人，覺得只要賺錢回家、不外遇即可，但陳維齡認為陪伴才最重要，因此常起口角。

考量宋逸民是公眾人物，陳維齡常有苦難開，也不敢向父母吐苦水，只能靠求神問卜，還跟仙姑變成好朋友。陳維齡回憶當時夫妻倆只要吵架，就會立刻打電話求助，還被通靈大師佈陣詐財，陳維齡現在回想起直呼：「我怎麼會蠢到這種程度」，但也說當時真的求助無門，迷信到如果通靈大師能救她的婚姻，200萬都會付。

某次夫妻倆爆發嚴重爭執，陳維齡帶孩子離家出走，宋逸民傳訊怒吼：「你要走就走！把錢給我留下來！」但內心十分難受，每天都要靠安眠藥、酒精才能入睡2、3小時。某次在偶然的機會下，宋逸民走進教會看到一對平凡的夫婦充滿正能量，反觀自己雖有錢有名，但內心空洞、痛苦，加入教會後，宋逸民主動跟陳維齡道歉，並帶領妻子一起走進教會，兩人的感情逐漸好轉，想起熱戀時的美好，宋逸民也學會開口向太太表達愛意和謝意，不再覺得接送孩子是太太的責任，家庭關係變得更加緊密。