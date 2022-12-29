總統蔡英文27日宣布兵役延長至1年，從軍經驗話題再度被熱議。律師葉慶元翻出日本漫畫《拳兒》的著名迷因圖，對話中提到「在台灣，男性都會有二、三年的兵役」、「他們全都是戰鬥專家」，大吐嘈這一定有什麼誤會，我國義務役的專長，明明就是掃地和割草啊！笑翻一票網友。

《拳兒》是連載於1988~1992年，描寫八極拳等中國武術的寫實技擊漫畫。書中角色除了主角剛拳兒之外，也介紹了以李書文為首的史實人物。台灣角色之一劉月俠擔任中華民國總統府侍衛隊的武術教練，原型是李書文的關門弟子劉雲樵；之二的蘇崑崙，原型則是兼習螳螂拳的蘇昱彰。

《拳兒》有幅著名的迷因圖，畫面中似日本黑道在車中對話：「嚇死了？你怕那個台灣流氓嗎？」「是啊...」「什麼？一點都不像老大！那個外國人看起來也沒什麼了不起的！」「喂喂...小看他們可不是鬧著玩的...！在台灣，男性都會有二、三年的兵役，他們在那段期間學會如何使用武器，不僅手槍，連機關槍、迫擊砲、對戰車火箭砲等等都會使用。他們全都是戰鬥專家！」

「這一定有什麼誤會！」葉慶元吐嘈：我國義務役的專長，明明就是掃地和割草啊！（大誤）。

有網友則補充科普：「這漫畫指的是草民當兵前後15年事。草民等一干野戰師丘八，確小具畫中所指能力。野戰師乃備便之一群野人準備好在不定的野地與不定的另一群野人打群架之概念。因此，中華民國傳統重裝步兵師(野戰師)第一線作戰人員守則：活著一起衝，生病自己醫，受傷自己糊(台語)，死了自己埋。以上。」

粉專「興趣使然的路人」也轉發此文酸：現實與理想的差距。也有網友說明：「本篇漫畫出自於拳兒，內容在影射八極拳大老訓練七海人員近身防衛戰技，內容並沒普及到陸軍。某側翼用這故事，說實在真的蠻陰險了。台灣現階段的戰術武器是西瓜刀球棒跟改造手槍，根本不需要買梅子武器，因為滿滿的英文很多人也看不懂。與其延長役期，不如徵調8+9配GTR，勁戰西瓜刀，檳榔就可以當國土防衛隊。還有，當時黑道那麼強是有信用。」