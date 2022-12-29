知名打工媒合平台「小雞上工」昨（28）日公布2022年平台數據，其中包括10大奇葩打工任務，像是「睡過頭打電話跟老闆道歉」、「抓門口拉屎的狗和主人」、「參加公祭湊人數」等，引發打工族們熱烈討論。

小雞上工表示，今年他們一共上架了200萬筆的打工機會，獲得330萬人次應徵，創造200億打工商機，其中「遠端在家」的打工是大學生們的首選之一，競爭最激烈的縣市為每筆職缺平均24.8人應徵的基隆市，最積極尋找打工的學校則由輔仁大學以近6萬次奪冠。

值得注意的是，在200萬筆打工機會中，最受歡迎的前5名分別是1千元的手寫稿轉電子檔、5百元的AI印刷檔案排版、2千元的調整Word格式、1600元的幫姪女包裝萬聖節糖果、1500元的手寫中秋賀卡；特殊打工則包括教跳《愛你》、抓門口拉屎的狗和主人、參加公祭湊人數、睡過頭打電話跟老闆道歉等。

對此，許多網友們紛紛回應，「打工任務也太好笑了吧，借筆電充電器」、「竟然有睡過頭打電話跟老闆道歉的打工機會！太猛了啦！」、「竟然有有睡過頭打電話跟老闆道歉的任務！但老闆不會更生氣你沒誠意嗎」、「居然有遛寵物鴨的打工，也太可愛」。