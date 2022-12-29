大陸觀察者網報導，當地時間29日，英國政府發言人表示，英國目前不計畫對來自中國的入境人員進行新冠病毒檢測。英國《每日電訊報》稍早報稱，英國將考慮比照美國、日本等國家，收緊對來自大陸旅客的入境限制。

路透29日報導，當被問及《每日電訊報》的報導時，英國發言人回應：「（英國）沒有計畫對到達英國的入境者重啟新冠病毒檢測，或提出其他額外要求。」發言人補充說，英國衛生安全局（UKHSA）將繼續密切監測有害變種的流行和傳播，並隨時審查現有的國際疫情數據。

當地時間28日稍早，英國首相府發言人也表示，政府將繼續監測英國各地的新冠疫情，「我們將繼續確保必要的監控」。

當被問及是否會對來自大陸的旅客施加限制時，他說：「這不是我們正在考慮的問題。」

近期以來，美國、日本等國相繼收緊對來自大陸的旅客的入境限制。美疾控中心28日發布關於大陸旅客入境美國的新要求，自明年1月5日起，所有2歲以上乘客需提供搭乘航班在離開大陸、香港或澳門48小時內新冠陰性證明。

另一方面，澳洲、德國、菲律賓、印尼等國並不打算收緊政策。

德國聯邦衛生部發言人當地時間28日表示，德國正密切關注中國的狀況，但目前尚未有跡象顯示大陸本輪疫情正發展出需要作出相應旅遊限制的危險突變；澳洲總理艾班尼斯29日也表示，盡管一些國家採取強制性新冠檢測等措施，但目前澳洲不會改變對大陸旅客的入境規定。

此外，東南亞國家菲律賓和印尼29日相繼表示，目前沒有必要對來自大陸的旅客實施更嚴格的旅行限制。