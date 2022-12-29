行政院長蘇貞昌是否會在農曆年前率領內閣總辭，近日成為各界關注的焦點。前立法委員郭正亮今（29）日在節目《大新聞大爆卦》中指出，蘇貞昌會繼續留任閣揆現在已經露出很多端倪，但當前最大的變數，要看吳怡農在北市第三選區立委補選的結果。

對於蘇貞昌繼續留任行政院長，郭正亮還是相當看好，他以蔡英文義務役延長記者會為例，那時蘇貞昌還坐在隔壁。他不禁質疑，一個馬上要離職的人，怎麼還會坐在那裡？

不過郭正亮也強調，現在擔心蘇貞昌繼續當行政院長其實是民進黨的區域立委，因為他們2024還要打選戰，結果蘇的民調只有3成左右，且在立法院又跟在野黨立委吼來吼去，所以這群立委才巴不得換人。但他也提到，目前檯面上接任閣揆的可能人選，顧立雄是國安鐵三角；而陳建仁當上副總統，就馬上要跟賴清德打六個月的內戰，因此都不太可能。

郭正亮指出，現在影響行政院長人選的變數還有兩個，一個是看能不能找蘇嘉全回來，另一個則是吳怡農的表現，這兩項事情也會影響內閣大換血的程度。除此之外，鄭文燦有很高的機率入閣，從他的敗選檢討看不到蘇貞昌的名字，看得出是怕得罪人，這也是蘇會繼續留任的原因之一。