最近天氣冷颼颼，不少人也因此飽受靜電之苦，脫衣服、開門時常被電得措手不及。對此，中醫師樓中亮就曾提醒，常出現靜電的人可能是因為過於疲勞造成身體缺氧，嚴重可能會導致心血管、慢性或失智症等疾病，而樓中亮也分享了避免靜電產生的方法。

中醫師樓中亮曾在個人粉專《樓中亮中醫博士》發文說明靜電的發生原因，物體在接觸、摩擦、剝離時，會產生負電荷移動，若正負電荷不平衡，就會有靜電，常見的情況為脫衣服摩擦時只留下正電荷，這時若又碰到別的金屬物品，就會觸發放電反應。

樓中亮指出，若是一年四季都容易有靜電者，要當心可能是身體缺氧引起，而過度疲勞最容易讓身體處於缺氧狀態，長時間下來會使得交感神經變得亢進，副交感神經變差，容易出現心跳加速、血壓升高等症狀，嚴重者甚至有心血管疾病、慢性病、失智症等風險。

不過，其實只要做足保濕工作，就能減少靜電發生機率。樓中亮提醒，每天至少要攝取2000毫升水分，或可自己煮簡便的潤喉茶，「用30公克百合加1500毫升的水，煮來當開水喝」，藉此改善皮膚乾燥和口乾舌燥的狀況。而喝雞湯、魚湯、豆漿，吃木耳、秋葵、山藥等，也是不錯的保濕食療。

除此之外，樓中亮表示，也可在室內使用加濕器，或種植綠色植物調節環境，開暖氣時不妨在旁邊擺放一盆清水，藉此避免環境過乾產生靜電。