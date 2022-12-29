大陸流量女王之稱的楊冪，她2014年和兩位經紀人共同創立經紀公司「嘉行傳媒」，公司培養了無數藝人迪麗熱巴、高偉光等，公司市值一度超過50億人民幣（約台幣226億元），做為公司股東之一的楊冪，前陣子遭爆料即將離開待了8年的經紀公司，近日又有網友貼出證據指控嘉行傳媒欠債1億人民幣（約台幣4.4億元），楊冪也在借款合約上簽字，恐要背負債務，引起網友熱議。

一位叫「天青色大魔羯」的網友今（29日）在微博指控，稱嘉行傳媒2017年借款9千萬，雙方達成貸款及股權收購協議，借款人已把錢匯進個人帳戶，公司應該同時進行等額的股權轉讓抵押，並在之後轉讓股權給借款人，轉讓完成後借款抵消股轉款；借款人2017年11月17日將9千萬人民幣匯入嘉行傳媒指定帳戶，不過借款人聲稱直到今日嘉行傳媒仍未進行股權質押，也未轉讓股權，且拒絕返還借款，因此嘉行傳媒欠下9千萬欠款和1870萬元人民幣利息。

楊冪創立公司嘉行傳媒疑欠債。（圖／微博）

楊冪創立公司嘉行傳媒疑欠債。（圖／微博）

借款人質問：「不僅如此貴我雙方達成委貸股轉協定後僅3個月，貴方在新三板自降估值，由65億降為45億，遠低於我方收購估值，這其中是否存在欺詐行為？」且透露女星楊冪做為公司的創始人之一，也在股權轉讓協議上簽字，有可能成為欠債責任人，即使離開嘉行傳媒也需共同面臨債務問題。

借款人貼出證據指控嘉行傳媒。（圖／微博）

借款人貼出證據指控嘉行傳媒。（圖／微博）

消息一出引起多方網友討論，「來吃瓜了，楊冪攤上一個億的欠帳」、「楊冪哪裡慘了？她是連帶責任人呀，分紅有她，還債也有她啊，她也不缺錢」、「楊冪應該不怕還不上這一億吧？紅了這麼多年。」，楊冪粉絲則呼籲嘉行傳媒盡快出面回應「文章都寫了楊冪被坑了。幫你@問題主人公嘉行傳媒，等回應」。