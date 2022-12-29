網傳送報男遮蔽車牌不聽勸 警接獲檢舉下場慘了

有民眾28日下午4時許，在北市大安區大安路一段發現一名送報男子，疑似故意遮蔽機車車牌，遂上前勸導，不料與送報男在北市街頭展開追逐。事後，民眾將這段「送報遮牌伯VS正義檢舉哥」的影片上傳網路，警方表示，目前已接獲檢舉，將查出送報男子身分依規定開罰，最高可處4800元罰鍰。

大安分局瑞安街派出所表示，民眾檢舉當日在大安路二段與信義路四段口，發現一名男性機車騎士遮蔽號牌行駛，民眾於停等號誌時向該違規騎士勸導，勿遮蔽號牌行駛，但該違規騎士不停勸阻，隨後加速逃逸。

警方表示，依民眾提供的畫面，將依道路交通管理處罰條例第13條規定「車輛行駛中，損毀或變造牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其它器具之方式，使不能辨識其牌號」，處2400元至4800元罰鍰。

大安分局提醒民眾切勿以身試法，試圖掩飾或隱蔽車牌，藉以規避交通違規或伺機從事不法，為防杜這類違規，警方將持續嚴格取締，以兼顧交通安全及治安維護。