蕭姓美髮師與大陸人蛇集團勾結，涉嫌向客人或親友遊說到泰國從事博弈工作，佯稱3個月可賺40萬元，結果有10名「豬仔」被騙到曼谷，再被押上竹筏偷渡到緬甸從事電信詐騙，詐團控制10人行動，要求未達業績要處罰交互蹲跳，其中6人因不堪折磨，找家人花錢贖回，檢警查出，蕭女每介紹1個人可賺2萬至5萬，還能抽成。台北地檢署依違反《人口販運防治法》起訴蕭女。

檢警調查，蕭女3月間和大陸籍詐騙集團綽號「南哥」的蛇頭談好，在IG上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」，「有負債想還清 改變人生的請私訊我」等廣告訊息，佯稱到泰國從事博弈推廣工作，3個月可賺40萬元，招攬不少欠債或經濟情況不佳的民眾。

被害人在蕭女介紹，4月14日先搭機抵達泰國曼谷後，隨即被帶往泰緬邊境，搭竹筏偷渡送到緬甸水溝谷營區，詐團要求他們透過翻譯軟體，以通訊軟體、電子郵件等方式，詐騙美國、加拿大人士。

詐團要求被害人若未達成目標業績，不僅會被體罰，同組同事也要連帶受罰，且恐嚇擅自離開，會遭毆打、電擊及處死，並稱必須籌錢才能拿回護照，再偷渡回泰國搭機返台。

後來蕭女改和綽號「阿浩」、「天哥」的大陸蛇頭合作，繼續誘騙親友到泰國工作，被押偷渡到緬甸，住進興華園區從事投資詐騙工作，詐團恐嚇若未達業績得跑步20圈、蛙跳50到100下。檢警估計共有10人被騙當「豬仔」，僅6人透過親友籌錢16萬元到23萬元不等贖身返台，