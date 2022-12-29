健保署北區業務組今年成立12個急重症聯防合作團隊，桃園市聯新國際醫院是唯一急性腦中風急重症聯防合作的主責醫院，透過資源整合、單一窗口及跨院溝通，確保病患緊急處置，縮短轉診時間，共同守護桃竹苗地區急性腦中風病患，讓病患有重生機會。

聯新醫院院長許詩典表示，時間是救治急性阻塞性腦中風的關鍵，愈早恢復血管暢通，就能減少腦部損害，目前院內共有5名具取栓資格的醫師與專業醫療團隊，提供24小時且全年無休的腦血管治療服務。他強調，醫療不分區域，能力所及當責不讓，擔任桃竹苗急性腦中風聯防主責醫院，是種肯定也是成長動力。

神經醫學中心副主任陳右緯說明，腦中風治療就是和時間賽跑，區域聯防架構中，聯新與合作醫療院所間，設置單一專屬窗口，進行病況與照護資訊的雙向溝通，以利病患到院前完成手術準備，也透過電子轉診平台，大幅縮短轉診及手術準備時間，今年共治療81例顱內動脈取栓及靜脈血栓溶解治療病例。

新竹縣一名83歲女性病患，今年3月間要從日照中心返家時，突感全身無力與意識不清，送往地區醫院急診檢查疑為腦幹梗塞。醫師隨即與聯新神經醫學中心值班醫師直接跨院討論，轉診期間，聯新也同步整備相關治療設備。病患抵達後，立即實施核磁共振檢查，確認是基底動脈阻塞，便緊急實施取栓手術。

陳右緯指出，該名病患從到院、檢查到開始手術，僅花費93分鐘，取栓時間僅42分鐘，取栓治療總耗時135分鐘，雖是跨縣市患者，仍在6小時內成功打通堵塞的基底動脈，出院後轉至地區醫院持續追蹤，至今仍維持正常神經功能。

健保署北區業務組專委蔡秀幸提到，明年將再強化跨院緊急轉診合作，擇定急性冠心症、急性腦中風、重大外傷疾病與高危險妊娠孕產婦等4項急重症，透過區域聯防合作，縮短病患轉診治療等候時間，也提升醫療可及性與品質。